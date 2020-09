Najnowszy sondaż. Jarosław Kaczyński ma powody do radości. Polacy dobrze oceniają jego pomysł

Innego zdania jest 27 proc. respondentów: 15 proc. raczej nie popiera pomysłu prezesa PiS, 12 proc jest bardziej zdecydowane. 16 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Zbigniew Ziobro zawdzięcza o. Tadeuszowi Rydzykowi przysługę? Wiceminister komentuje

Jarosław Kaczyński chce "Piątki dla Zwierząt". Nowy pomysł prezesa PiS

Ustawa o ochronie zwierząt to oczko w głowie Jarosława Kaczyńskiego i działaczy z Forum Młodych PiS. Wirtualna Polska opisywała projekt ustawy PiS jako pierwsza . Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz zbliżone do policyjnych uprawnienia dla interweniujących członków organizacji prozwierzęcych.

Nowe prawo ma zakazać również trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić min. 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m.kw.

Jarosław Kaczyński w rządzie? Szykuje się rekonstrukcja

Jednak po głosowaniach w Sejmie nad tzw. Piątką dla zwierząt i ustawą o "bezkarności urzędników" w obozie Zjednoczonej Prawicy doszło do kryzysu. Politycy Solidarnej Polski i Porozumienia zagłosowali inaczej niż PiS. Politycy tego ugrupowania po posiedzeniu mówili wprost: koalicji już nie ma.

Od tygodnia trwają rozmowy nad losem koalicji, jednak coraz częściej mówi się o zakończeniu sporu. Co więcej, ma dojść do zmian w rządzie, po tym jak wejdzie do niego Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, że prezes PiS miałby nadzorować ministerstwa: sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.