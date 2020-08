Najnowszy sondaż IBRIS dla WP. PiS traci poparcie. Hołownia wciąż na podium

Ankietowani odpowiadali na pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to wziąłby Pan lub Pani w nich udział?". "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 36,5 proc. z nich, a kolejne 21 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Rozkład głosów uległby zmianie, gdyby do parlamentarnego wyścigu stanęło również ugrupowanie Polska 2050. Ruch Szymona Hołowni znalazłby się na wyborczym podium z wynikiem 11,7 proc. W tym układzie największe poparcie otrzymałaby Zjednoczona Prawica - 34,3 proc., czyli o 4,5 pkt. proc. mniej niż przed dwoma tygodniami. KO zdobyłaby z kolei 27,1 proc. głosów (spadek o 1,5 pkt. proc.).

Do Sejmu weszłaby Konfederacja z wynikiem 6,1 proc. i Lewica - 5,6 proc. Koalicja Polska mogłaby liczyć na zaledwie 2,8 proc. poparcia. Niezdecydowanych jest 12,3 proc. ankietowanych.

Wygląda na to, że start Polski 2050 najgorzej odbiłby się na poparciu dla Lewicy, którą ugrupowanie Hołowni zrzuciłoby z podium. Co więcej, Lewica znalazłaby się również za Konfederacją. Koalicja Polska w tym układzie w ogóle nie wprowadziłaby do Sejmu swoich posłów.