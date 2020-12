Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Komentarze polityków

Najnowszy sondaż IBRiS dla WP wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 13 grudnia to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34 procent. Rządząca obecnie partia wyprzedziłaby Koalicję Obywatelską, na którą głos oddałoby 23,4 proc. ankietowanych. Na ostatnim miejscu podium znalazłaby się Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 14,4 proc.. Do Sejmu weszłaby również Lewica - 9,7 proc., i PSL 6,2 proc.. Pod progiem wyborczym znalazłaby się Konfederacja, na którą głos oddałoby 4 proc. badanych.

Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Szczerba: Zdecyduje walka z pandemią

- Ostrożnie podchodzę do tego sondażu i jego wyniku. Jesteśmy w trakcie pandemii. A to brak przygotowań do drugiej fali i nieskuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa Polkom i Polakom będą miały istotny wpływ na ocenę w dniu wyborów. Pojawiające się przykłady niegospodarności i wykorzystywania epidemii do wyprowadzania środków, nie zostaną zapomniane. Rekordowa liczba zgonów, afera z respiratorami, puste szpitale tymczasowe za grube miliony stały się symbolem rządów PiS – powiedział Szczerba w rozmowie z Wirtualną Polską.