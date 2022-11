Najnowsze nagranie z mostu Krymskiego. Brytyjskie MON drwi z rosyjskiej propagandy

W wyniku potężnej eksplozji na moście Krymskim, doszło do zawalenia przęsła jednego z odcinków autostrady, a do tego uszkodzona została linia kolejowa. To spowodowało spory chaos wśród oddziałów Moskwy na południu Ukrainy. Brytyjskie MON nie wyklucza, że problemy logistyczne Rosjan w tym regionie przyczyniły się do przegrania ich walki o Chersoń i wycofania się żołnierzy Putina na lewy brzeg Dniepru.