Najnowocześniejszy taki obiekt w Polsce. W nim atrakcja za kilkadziesiąt tysięcy

Nie będę przecież tak stać i patrzeć - pomyślałam i weszłam do środka, by zobaczyć, co też kryje w sobie tak mocno chwalona przestrzeń. Przyznam - nie spodziewałam się aż takich tłumów w miejscu, które jest przecież biblioteką i multimedialnym centrum kultury. Niby multimedialnym, ale nadal kultury, co przecież często bywa elementem odstraszającym.