"Najmłodszy polski milioner" zeznawał ws. mężczyzny, który zabił dwójkę swoich dzieci

- Mówił, że nie chce już nigdy mieć dzieci. Powtarzał, że to ogromny wydatek i same problemy. Pamiętam, że o swoim synu mówił, że "to krzyczy cały czas", nazywał dziecko, jakby było przedmiotem. Mówił to z grymasem i pogardą - zeznawał świadek dodając, że oskarżony o morderstwo dzieci mężczyzna miał zapowiadać, iż od razu po wyjściu z więzienia podda się wazektomii.