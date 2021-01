Najlepszy polityk 2020? Polacy zdecydowali

Kto był najlepszy politykiem 2020 roku? Odpowiedź, jakiej dostarczyli na to pytanie Polacy, zaskakuje (jest remis) i doskonale oddaje to, co działo się w tym roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń były wybory prezydenckie. Okazuje się, że pół roku po nich wyborcy wysoko cenią startującego w nich Rafała Trzaskowskiego. Tak samo jak urzędującego premiera Mateusza Morawickiego.

Share

Rafał Trzaskowski zaskarbił sobie sympatię Polaków Źródło: Agencja Gazeta