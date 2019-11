WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Najlepsze wyprzedaże na Black Friday 2019. Gdzie zaoszczędzisz najwięcej w Czarny Piątek? Black Friday 2019 zbliża się wielkimi krokami. Już w listopadzie rozpocznie się zakupowe szaleństwo, które co roku ogarnia dziesiątki tysięcy fanów zakupów. Kiedy Black Friday 2019? Które sklepy biorą w nim udział? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday 2019. Wyprzedaże ruszają już w listopadzie (East News, Fot: Krzysztof Kaniewski) Black Friday to święto wszystkich zakupoholików. Czarny Piątek, bo taką nazwę to wydarzenie nosi w Polsce, odbędzie się już 29 listopada. Wiele placówek decyduje się wtedy na organizację całego Black Weekend, podczas którego wyprzedaże trwają również w sobotę i niedzielę. Niestety w niedzielę 1 grudnia w Polsce będzie niedziela niehandlowa, a wszystkie największe sklepy będą zamknięte. Warto zaznaczyć, że Black Friday jest tradycją amerykańską. W ostatni piątek listopada rozpoczynają się przedświąteczne wyprzedaże, których kulminacja następuje w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Blacka Friday – wyprzedaże w Polsce. Lista sklepów W Black Firady biorą udział znane firmy odzieżowe, sklepy z elektroniką, a także supermarkety. Z wyprzedaży na Black Friday możemy korzystać w sklepach stacjonarnych, jednak niektóre placówki decydują się również na przeprowadzenie wyprzedaży online. W tym roku wyprzedaże na Czarny Piątek będą dostępne w sklepach: Gatta

OleOle!

ECCO

4F

Intimissimi

Smyk

Zalando

Duka

IKEA

Sephora

Camaïeu

Orsay

Promod

Calzedonia

Venezia

Sinsay

ECCO

Mohito

Reserved

Douglas

Cropp

CCC

Deichmann

Gino Rossi

Answear

Showroom

Kazar

Diverse

Wojas

Wittchen

Simple

Puma

Top Secret

House

Media Markt

Pandora

W.KRUK

Empik

Lady Makeup

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon

New Balance

Allegro

INTERSPORT

Gino Rossi

Duka

home&you Pełna lista sklepów biorących udział w akcji dostępna jest na stronie black-friday.pl. Na razie nie wiadomo, jakie oferty na Czarny Piątek przygotowały poszczególne firmy. Można się jednak spodziewać, że największe okazje będą sięgały 50-70 proc. ceny minimalnej. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące