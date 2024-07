Najdroższy owoc świata. Trzeba na niego pracować nawet 4 lata

Wysoka cena

Mimo odrażającego zapachu, durian ma wielu chętnych do skosztowania. W Tajlandii na bazarze najdroższy owoc świata kosztuje około 459 Baht tajskich, co w przeliczeniu wynosi około 55 zł za kilogram. Ceny duriana różnią się w zależności od regionu, w niektórych miejscach, gdzie jest bardziej dostępny, można go kupić za równowartość kilku dolarów.