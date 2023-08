Najdłuższy proces w historii. Lucy Letby skazana

Jak podkreślił, Letby nie wykazała żadnych wyrzutów sumienia i nie ma w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących, wobec czego sprawiedliwym wyrokiem jest wyrok bezwzględnego dożywocia. To najwyższy możliwy wyrok w systemie prawnym Wielkiej Brytanii - obecnie odsiaduje go ok. 70 osób, w tym zaledwie inne dwie kobiety.