Najbiedniejsze miasto Wielkiej Brytanii może znaleźć się pod wodą

Jak opisują miejscowe media nadmorski kurort położony w hrabstwie Essex jest najbiedniejszym miastem w całej Wielkiej Brytanii. Jaywick pojawiło się w filmie dokumentalnym na Channel 5. Ukazano miasteczko borykające się z wieloma problemami. Duży odsetek członków lokalnej społeczności jest uzależniona od narkotyków i alkoholu. Kuleje gospodarka komunalna, w niegdyś turystycznym miasteczku zalegają śmieci. To z kolei mogło przyczynić się do wybuchu psiego parwowirusa, który przyczynił się do śmierci co najmniej 12 zwierząt.