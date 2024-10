Nagroda Nobla w medycynie i fizjologii. Poznaliśmy laureatów

"Pomimo niewielkich rozmiarów, C. elegans posiada wiele wyspecjalizowanych typów komórek, takich jak komórki nerwowe i mięśniowe, występujące również u większych, bardziej złożonych zwierząt, co czyni go przydatnym modelem do badania, w jaki sposób tkanki rozwijają się i dojrzewają w organizmach wielokomórkowych" - podkreślono.