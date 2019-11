Drezno. Nagranie zuchwałej kradzieży klejnotów za miliard euro. Niemiecka policja szuka sprawców

Policja z Drezna szuka sprawców włamania do skarbca królewskiego i publikuje nagranie z kamer monitoringu. Złodzieje ukradli klejnoty, których wartość może sięgać miliarda euro.

Włamywacze dostali się do galerii w poniedziałek ok. godz. 5 rano. Jak podają niemieckie media, łupem przestępców padła kolekcja diamentów (ok. 20 części), kolekcja brylantowa (ok. 40 części), a także kilkadziesiąt sztuk biżuterii z diamentami.