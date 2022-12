Nagranie z tragicznego wypadku w Łódzkiem. Ciężarówka staranowała auta

Do wypadku doszło 28 listopada, kiedy jeden z pracowników WORD Łódź wracał z pracy do domu. Kamera umieszczona w jego samochodzie uchwyciła moment śmiertelnego wypadku na jednym ze skrzyżowań w Łasku-Kolumnie. Nagle z naprzeciwka nadjechała olbrzymia ciężarówka marki MAN, która chwilę wcześniej staranowała wszystko, co było na jej drodze. Wideo z momentu wypadku opublikował WORD Łódź. "Nasz pracownik dzięki zachowaniu zimnej krwi uniknął czołowego zderzenia z rozpędzoną ciężarówką" - napisano pod nagraniem. Jak podkreślił WORD Łódź, pracownik nie zatrzymał się do udzielenia pomocy, bo na miejscu była już policja.