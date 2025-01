Nagranie ostrzega klientów Biedronki. Nie rób tego przy kasie

W nagraniu pani Patrycja wciela się w rolę klientki, która wchodzi do Biedronki i odbiera telefon. - Masakra, piąty raz do mnie dzwoni jakiś obcy numer. Ja mam tego dosyć. Skąd oni mają mój numer - komentuje.

Film ma być ostrzeżeniem, że podawanie numeru telefonu na głos może prowadzić do niepożądanych sytuacji. Ktoś stojący w kolejce może usłyszeć numer, zanotować go i wykorzystać do niechcianych celów.