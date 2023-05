Nagrali Kaczyńskiego. "Z tego będzie chleb"

- Bardzo pięknie. Tego żeśmy się spodziewali, że będzie ul, bo to jest coś w rodzaju ulu. Ludzie się przesuwają, ja też chodzę z miejsca na miejsce. Wszędzie są dyskusje. Tu wybuchają brawa, tam wybuchają brawa. Właśnie tak jak teraz. Ale z różnych powodów. No i mamy taką prawdziwą dyskusję o tym, co dalej uczynić w Polsce. I sadzę, że z tego będzie chleb, że to mąka, z której będzie chleb - mówił prezes PiS.