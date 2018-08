Nagrał wstrząsające sceny nad Bałtykiem. "Ludzie doceńcie tych ratowników! Oni ciągle widzą śmierć"

Ojciec zaryzykował życiem swoim i dziecka dla wartej 20 zł zabawki. Oboje szli na dno. – Mam gęsią skórkę, kiedy to sobie teraz przypominam. Panika ludzi, gwizd, pędzący ratownik i już po kilkunastu sekundach byli uratowani. Ja też dopiero te 2 dni temu zrozumiałem, że ci ratownicy to bohaterowie – mówi WP świadek.

Patryk Osowski, Wirtualna Polska: Nagrał pan akcję ratowników i wrzucił filmik do sieci. Udostępnia i komentuje go tysiące internautów.

Marcin Pasternak, 42-latek ze Sławna: Zawsze myślałem, że to spokojna praca polegająca na chodzeniu w czerwonej koszulce, opalaniu się i dmuchaniu z gwizdek.

Nagle przypadkiem zobaczyłem coś, co mnie zszokowało. Dowiedziałem się też, że to młodzi dwudziestolatkowie, którzy po kilka razy w sezonie widzą śmierć. Każdy z nich walczy o nasze życie, a i tak chociaż 2-3 razy w sezonie wyciąga trupa. To siedzi im w głowie. Byłem wstrząśnięty!