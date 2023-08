Nagły koniec kolonii. Wychowawca zawiadomił prokuraturę. "Musiałem"

Tabloid sprawdził informacje wychowawcy. Potwierdziło się, że na turnusie w Rajgrodzie przebywały dzieci w wieku od 6 do 17 lat, z różnymi niepełnosprawnościami. Kolonia trwała 10 dni, od 15 do 25 sierpnia. Cena za pobyt to około 3,5 tys. zł.