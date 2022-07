Nagle pojawił się Elon Musk. Sieciowe konta brytyjskiej armii przejęte

Oficjalne konto na Twiterze "British Army" zostało przejęte przez hakerów w niedzielę. Kilkukrotnie zmieniono zdjęcia profilowe, nawiązując głównie do amerykańskich kreskówek. Natomiast wpisy zachęcały obserwujących do wzięcia udziału w loterii, w której do wygrania były niewymienne tokeny (NFT) - cyfrowe dzieła sztuki.