Nagana za gest Joanny Lichockiej anulowana. Adam Bielan o niesprawiedliwych atakach

Adam Bielan odniósł się do spotkania na Nowogrodzkiej. Przyznał, że to pierwsze z serii spotkań, w którym będą uczestniczyć liderzy PiS. Podczas rozmów oprócz rekonstrukcji rządu zostanie również poruszony plan rządów na najbliższe kilka miesięcy. Polityk wykluczył wcześniejsze wybory. - Jak ktoś będzie chciał na tym zyskać, to straci. Nie wierzę, że pokłócimy się o stołek. Nasi wyborcy by nam tego nie wybaczyli - mówił na antenie TVN24.