Nadciąga śnieżny niż. Prognoza pogody na weekend

W piątek na obszarze całego kraju wystąpi duże zachmurzenie. Okresowo mogą wystąpić opady deszczu, a na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadu do 5-10 mm – zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura wynosie maksymalna od 2-4 st. C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, przez około 7 st. C w centrum, do 10 st. C na południu. Nad morzem i w górach trzeba uważać na silny wiatr. Wysoko w górach może on osiągać w porywach do 90 km/h i powodować zawieje i zamiecie śnieżne.