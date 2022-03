Nadchodzi załamanie pogody w Polsce. Nowa prognoza

Pogoda jednak szykuje dla nas zmianę, którą odczujemy już w najbliższy weekend. Zapowiadana zmiana da o sobie znać najprawdopodobniej w sobotę 26 marca - wtedy też spodziewajmy się opadów deszczu. We wschodniej części Polski pojawi się silny wiatr. W nowym tygodniu na pogodę wpłynie dodatkowo niż, który dotrze do nas z północy. Spowoduje on silne wiatry i wichury. Spodziewać można się nawet opadów śniegu.