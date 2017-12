"Nadchodzi wojna" z Rosją. USA szykują się do najgorszego

- Mam nadzieję, że jestem w błędzie, ale nadchodzi wojna - oznajmił dowódca piechoty morskiej USA, gen. Robert Neller. Nie pozostawił wątpliwości, o jakim kraju mowa.

Słowa generała padły w czasie przemówienia do 300 żołnierzy piechoty amerykańskich Sił Zbrojnych, którzy pełnią służbę w Trondheim, w Norwegii. Poprosił swoich podwładnych, by byli gotowi do "ostrej bójki" z Rosją, Chinami, Koreą Północną i Iranem.