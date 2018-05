Nadchodzi niż z południa. IMGW ostrzega przed burzami

W poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad południowo-wschodniej Europy, który przyniesie spadek temperatury, opady, a nawet burze. Najdłużej słoneczną pogodą będą cieszyli się mieszkańcy zachodniej części kraju, do których front kapryśnej pogody dotrze dopiero we wtorek rano.

Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim oraz na Ziemi Lubuskiej, gdzie temperatura osiągnie 24 st. C. Na wysokie temperatury nie mogą natomiast liczyć mieszkańcy wschodu Polski, gdzie słupki rtęci nie przekroczą 20 "kresek" - w Rzeszowie będzie 17 st. C, w Suwałkach 18 st. C, a w Białymstoku 19 st. C.