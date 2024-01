Nadchodzą zmiany w TK. Bodnar przedstawia plan

Pierwsze decyzje ministra sprawiedliwości

Bodnar opowiedział w rozmowie z "Newsweekiem", że jego pierwsze decyzje dotyczyły złożenia wniosku o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. - To jeden ze sposobów pociągnięcia do odpowiedzialności za nadużycia i kształtowania przyszłej prokuratury. Aby przystąpić do Prokuratury Europejskiej, potrzebna jest tylko decyzja premiera - wyjaśnił szef resortu.