Nad Polskę nadciągają silne burze. IMGW wydał ostrzeżenia. Gdzie jest burza?

Burze nad Polską. Ostrzeżenia IMGW dla wszystkich województw

Ostrzeżenia IMGW: ulewy, grad, porywisty wiatr i trąby powietrzne

IMGW ostrzega, że burze, które przejdą w piątek 19 czerwca przez Polskę, przyniosą wiele niebezpiecznych zjawisk. "Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, do 20-30 mm/h, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 80-90 km/h, opady gradu o średnicy do 3-4 cm. Nie można również wykluczyć wystąpienia trąb powietrznych” – tłumaczą synoptycy.