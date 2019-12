Naczelna Rada Adwokacka pisze do Elżbiety Witek. Prawnicy proszą Marszałek Sejmu o mediacje

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło we wtorek uchwałę. Prawnicy zwracają się do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o mediacje ws. tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. To kolejne gremium, które zwraca uwagę na konflikt na linii władza - sędziowie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (zdj. arch.) (PAP, Fot: PAP/Aleksander Koźmiński)

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w czwartek projekt ustawy ws. zmiany ustroju sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i innych ustaw

Większość rządząca broni nowelizacji twierdząc, że podobne prawo istnieje na Zachodzie

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Marszałek Sejmu o podjęcie mediacji w tej sprawie

"Wszystkim nam zależy na prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, na zaufaniu do sądów i na respektowaniu praw obywateli" - pisze w uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej .

"Przy zaistniałym konflikcie pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą, proponujemy, aby Pani Marszałek, jako przedstawiciel władzy ustawodawczej, podjęła się swoiście rozumianej mediacji z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, zmierzającej do wypracowania rozwiązań ustawowych wygaszających konflikt" - dodają prawnicy.

NRA twierdzi, że po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego obecna sytuacja "wymaga regulacji ustawowych".

Przypomnijmy: spór wybuchł po złożeniu przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości projektu ustawy dotyczącej ustroju sądów powszechnych, a także SN i innych ustaw. Rządzący w ten sposób chcą dyscyplinować sędziów, którzy chcą realizować wprost wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przeciwni nowelizacji prawa są zarówno politycy opozycji, jak i sami sędziowie. We wtorek I prezes Sądu Najwyższego krytycznie odniosła się do zmian proponowanych przez PiS. Według prof. Małgorzaty Gersdorf wyrażenia, takie jak "uporządkowanie zagadnień ustrojowych", czy "usprawnienie procedury nominacyjnej", które pojawiły się w projekcie nowelizacji, ukrywają rzeczywiste cele wprowadzonych zmian.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl