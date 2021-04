Nabór na stanowisko szefa GIOŚ. Zniknął warunek wykształcenia

Ostatnim warunkiem było: "posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Ochrony Środowiska". W tym jednak punkcie warunek nie do końca pokrywał się z ustawą. Zapisano w niej bowiem, że "stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska może zajmować osoba, która posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Ochrony Środowiska". W ogłoszeniu zabrakło słowa "wykształcenie".