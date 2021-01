NA ŻYWO Rosja. Gorąco w Moskwie. Tysiące ludzi demonstrują w obronie Aleksieja Nawalnego

Ogromne bogactwo Putina. Fundacja Nawalnego opublikowała film

W ogromnej willi prezydenta Rosji znalazło się m.in. prywatne kino i teatr, kasyno, pokoje do gier, siłownie, baseny, a nawet lodowisko do hokeja.

"To jest miasto, a raczej królestwo. Tu są mury nie do pokonania, własny port, ochrona, cerkiew, własne posterunki, strefa wolna od lotów i nawet przejście graniczne. To jest po prostu oddzielne państwo wewnątrz Rosji" - czytamy na stronie poświęconej śledztwu.