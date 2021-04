Na Wielkanoc wierni zawitają do kościołów. Ale nie wszędzie

Jednym z pierwszych europejskich państw, które szczególnie dotknięte zostało skutkami epidemii koronawirusa (m.in. od godziny 22:00 obowiązuje godzina policyjna), są Włochy. Ponad rok od wybuchu pandemii w kraju tym obowiązują surowe ograniczenia. Jak jednak podaje Polska Agencja Prasowa, wierni będą mogli udać się do kościoła na mszę. Będą musieli jednak pamiętać o tym, że mogą odwiedzić jedynie świątynię znajdującą się w pobliżu domu.

Kościoły we Francji na czas świąt pozostaną otwarte, ale obowiązuje limit liczby osób, która może uczestniczyć w nabożeństwach. Wierni muszą oni być od siebie oddzieleni dwoma pustymi miejscami. Wyjątek stanowią rodziny, których członkowie mogą modlić się stojąc blisko siebie. Bezpośrednio przy sobie mogą się modlić członkowie jednego gospodarstwa domowego.

Z kolei w Hiszpanii świątynie również staną otworem na Wielkanoc. Jak podaje PAP, hiszpański episkopat zalecił bezpośredni udział w mszach Triduum Paschalnego, ale tylko, "gdy jest to możliwe" i przy zachowaniu niezbędnej ostrożności. Ze względu na zakaz masowych zgromadzeń - podobnie jak w 2020 r. - w Hiszpanii nie odbędą się tradycyjne procesje pasyjne Wielkiego Tygodnia.

W Portugalii limit wiernych w świątyniach wynosi jedną osobę na 4 metry kwadratowe. Zakazano także urządzania procesji i odwiedzania domów przez duchownych, co jest w tym kraju odpowiednikiem polskiej kolędy.

W Niemczech również na nabożeństwa przyjdą wierni, ale liczba osób w świątyniach będzie organiczna. W Czechach w kościołach podczas mszy może być zajętych najwyżej 10 proc. miejsc siedzących. Zabronione są śpiewy, obowiązkowe jest noszenie maseczek z filtrem. Co ciekawe, wierni powracający z wielkanocnych nabożeństw będą zwolnieni z godziny policyjnej zaczynającej się o godz. 21:00.

W Belgii w nabożeństwach w kościołach może uczestniczyć do 15 osób, a w Holandii w zgromadzeniach religijnych w świątyniach może brać udział maksymalnie 30 wiernych.

W Anglii również obowiązują limity liczby wiernych, w zależności od świątyni, a także zaleca się, by msze było odprawiane możliwie szybko. W Szkocji od 26 marca podczas nabożeństw może się na modlitwie zebrać do 50 osób, pod warunkiem, że zachowują między sobą dwumetrową odległość.

Msze bez udziału wiernych

Są też kraje, w których nie zostaną odprawione nabożeństwa z udziałem wiernych, np. w Irlandii, lecz tam kościoły są otwarte dla osób, które chciałyby się w nich indywidualnie pomodlić. Na Litwie, w archidiecezji wileńskiej do 5 kwietnia zawieszono odprawianie mszy z udziałem wiernych. Z kolei na Malcie władze kościelne zadecydowały o nieodprawianiu nabożeństw z udziałem wiernych aż do 11 kwietnia. Wyjątkiem mają być pogrzeby i śluby. Świątynie pozostaną otwarte dla indywidualnej modlitwy. Na Słowacji chrześcijanie będą mogli odwiedzić kościoły, które do tej pory były zamknięte, ale tylko na indywidualna modlitwę.