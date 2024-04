Na widok policji wyskoczył przez okno. Powodem reklamówka

Na widok policji wyskoczył przez okno

"Dlatego mundurowi, aby zweryfikować swoje ustalenia, pojechali na gdańską Orunię do wcześniej wytypowanego mieszkania, w którym miał przebywać 37-latek. Na miejscu zaskoczony mężczyzna nie chciał otworzyć policjantom drzwi. Z reklamówką wypełnioną narkotykami próbował uciec, wyskakując przez okno do ogródka, ale tam czekali już na niego policjanci, którzy go obezwładnili i zatrzymali" - informuje biuro prasowe gdańskiej komendy.