Na Mazurach brakuje księży. Będzie łączenie parafii i ściąganie alumnów z Afryki

- Mamy mało powołań, bo zdarza się, że rodzina kategorycznie zabrania młodym mężczyznom wstępowania do seminarium. Ci, którzy czują powołanie, są wyśmiewani w swoich środowiskach. To ma wpływ na sytuację kadrową w diecezji, żeby to zmienić potrzeba zmiany tego podejścia - powiedział ks. Maczan.