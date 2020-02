Na liście sędziów powołanych w PRL brakuje Przyłębskiej. Poznaliśmy argumenty urzędników

Na ujawnionej niedawno temu liście 746 sędziów, którzy zostali nominowani w czasach PRL nie znalazło się nazwisko prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Mimo, iż została powołana przez Radę Państwa w 1987 roku. Z pisma, do którego dotarła WP, wynika, że skoro Przyłębska stoi obecnie na czele Trybunału, wykaz jej nie dotyczy.

Przypomnijmy, na początku grudnia prawicowe media opublikowały listę czynnych sędziów, którzy zostali nominowani w czasach PRL. Lista zawierała o wykaz 747 sędziów orzekających aktualnie w sądach, którzy zostali powołani przez Radę Państwa PRL. O nazwiska takich sędziów wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości Kamil Zaradkiewicz, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Nie znalazła się na niej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska , chociaż została powołana na stanowisko sędziego w 1987 r. Brak Julii Przyłębskiej wychwycił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Do tweeta dołączył kopię biografii Julii Przyłębskiej, z której wynika, że prezes Trybunału Konstytucyjnego została 30 stycznia 1987 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu uchwałą Rady Państwa.

Dlaczego Przyłębskiej nie umieszczono na liście? Jaki był oficjalny powód? Z takim zapytaniem do resortu sprawiedliwości wystąpił poseł Platformy Cezary Tomczyk.

"Od 1 grudnia 1990 r. do 29 lutego 1992 r. na podstawie kolejnych decyzji Ministra Sprawiedliwości była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta z 7 stycznia 1992 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Pracowała tam do 1 marca 1998 r. - wylicza wicemnister Dalkowska.