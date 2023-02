Na Kremlu spanikowali po przemówieniu Bidena? Ta reakcja wszystko mówi

Kreml nie wie, jak się zachować i co odpowiedzieć na wtorkowe wystąpienie Joe Bidena w Warszawie? Wiele na to wskazuje, bo reakcje są zadziwiające. - Na Kremlu wiedzą, że to było to ostatnie ostrzeżenie i sygnał do otoczenia Putina, żeby się zastanowili nad odsunięciem go od władzy - mówi WP Paweł Kowal, były wiceminister dyplomacji. A Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej nie ma wątpliwości: - Widać, że mają problem. Nawet w programach propagandowych wielu "ekspertów" nie kupuje tej bajki.