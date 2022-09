Na froncie się wycofują, w Moskwie tańczą. "Mają się bawić, a rosyjska armia wszystkim się zajmie"

- Czy to przełom, wyłom w elicie, która próbuje się przeciwstawić Władimirowi Putinowi? Za wcześnie, by o tym tak mówić. To nie jest coś takiego, co sprawia, że mur się chwieje. Trzeba docenić odwagę osób, które narażają własną wolność. Jeden z radnych moskiewskich Aleksiej Gorinow, który otwarcie powiedział, że w Ukrainie głodują dzieci i że tam toczy się wojna, poszedł siedzieć na 7 lat. Poziom represyjności jest ogromny. Postawienie zarzutów Putinowi ze strony rosyjskich deputowanych to akt wielkiej odwagi. Póki co to jednak nie świadczy o załamywaniu się systemu - dodaje.