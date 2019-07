Na dworze upał. Ojciec zostawił niemowlę w aucie

Ojciec zostawił 10-miesięczne dziecko w nagrzanym samochodzie. Potem tłumaczył, że to tylko na chwilkę. W tym czasie temperatura w cieniu wynosiła 30 stopni. W środku było jak w piekarniku.

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę we Wrocławiu. Wysokie temperatury dokuczały w całej Polsce. Na ul. Hallera we Wrocławiu świadkowie zwrócili uwagę na dziecko pozostawione w samochodzie.