Na chwilę się odwrócił. Ciągnik przygniótł 48-latka

Matcze. Wypadek ciągnika. 48-latek w szpitalu

W pewnym momencie kobieta zauważyła, że w trakcie jazdy od ciągnika odczepił się wózek. Kiedy powiedziała o tym swojemu partnerowi, ten odwrócił się. 48-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, zahaczając o krawężnik. To doprowadziło do do przewrócenia się maszyny.