Właściciel firmy zbrojeniowej "Emco" potwierdził medialne doniesienia i uważa, że za ostatnią serią eksplozji stoją rosyjscy agenci. Geberew od dekady znajduje się na celowniku rosyjskich służb. Co ciekawe, już wcześniej dochodziło do wybuchów w należących do niego zakładach i zdaniem bułgarskiej prokuratury, za wszystkim stał wówczas Kreml.