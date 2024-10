Myślał, że to śmieci. Pracownik muzeum wyrzucił dzieło sztuki

Mechanik konserwujący windy w muzeum LAM w Lisse wyrzucił do śmieci dzieło sztuki zatytułowane "All The Good Times We Spent Together". Jak donosi portal dziennika "The Guardian", mężczyzna wziął je za zwyczajne odpady, ponieważ na pierwszy rzut oka wyglądały, jak dwie zgniecione puszki po piwie. Nieświadomy wartości eksponatu pracownik wypełniał swoje codzienne obowiązki.