Muzeum Wsi Radomskiej. Weekend w skansenie pod znakiem owoców

Skansen. Weekend w Muzeum Wsi Radomskiej pod znakiem owoców

- Na ekspozycji zobaczymy między innymi wyciskarki do soków, słoje, szklane gosiąry. Dowiemy się, jak dawniej robiono soki, czy kompoty i jakie owoce są najlepsze do przygotowywania takich napojów - powiedziała Anna Ziółek z Muzeum Wsi Radomskiej na antenie Radia Plus.