Muzeum Narodowe w Warszawie. "Kobieta jedząca banany" wraca do galerii

Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zdecydował o ponownym wyeksponowaniu prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry. Były one częścią pokazu pt. Widoczne Niewidoczne i zniknęły z ekspozycji w piątek. Sprawa ich wycofania wywołała ogromne oburzenie wśród artystów i w mediach społecznościowych.

"Dobrze jest mi znane miejsce prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry w polskiej sztuce. Misją Muzeum Narodowego w Warszawie jest prezentowanie różnorodnych kierunków i postaw artystycznych, co w sytuacji bardzo ograniczonych warunków lokalowych powoduje, iż muszą następować kreatywne zmiany. Z respektem należnym każdemu obiektowi muzealnemu zarówno te prace, jak i inne, trafią na pewien czas do magazynu, by ustąpić miejsca innym. W związku z zaistniałą sytuacją podjąłem decyzję o dalszym eksponowaniu ww. dzieł do dnia rozpoczęcia prac rearanżacyjnych" - napisał dyrektor muzeum Jerzy Miziołek w oświadczeniu.