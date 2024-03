"Musimy zmienić podejście". Litwa komentuje zachowanie Polski

- Możemy zaakceptować jedno takie naruszenie jako błąd. Ale jeśli pozwolimy na powtarzanie się takich sytuacji, może to zostać odebrane jako zachęta do dalszych działań. Dlatego musimy zmienić nasze podejście do tego problemu i wysłać bardzo jasny komunikat, że jeśli to się powtórzy, rakiety lub drony zostaną zestrzelone - powiedział Landsbergis.