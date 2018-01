Murowana Goślina: Wybuchł gazociąg w pobliżu stacji paliw

Strażacy dogaszają pożar po wybuchu gazociągu wysokiego ciśnienia w pobliżu stacji paliw w Murowanej Goślinie w Wielkopolsce. Część ewakuowanych rodzin jeszcze dziś będzie mogła wrócić do swoich domów.

- Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem wielki jęzor ognia i drugi jęzor gazu skierowany w stronę pola - opowiada jeden z mieszkańców TVN24. - W takiej sytuacji mogłem zrobić tylko jedno: obudzić rodzinę i uciekać. Nasz dom przetrwał, to jeden z pierwszych uratowanych przez strażaków - opisuje stacji.

Chwilę po północy w Murowanej Goślinie (woj. wielkopolskie) wybuchł gazociąg wysokiego ciśnienia. Do wybuchu doszło przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na miejscu działało 46 zastępów straży pożarnej i 80 policjantów. Służby odcięły dopływ gazu do rury wysokiego ciśnienia, która ma pół metra średnicy. Zabezpieczyli też okoliczne zakłady i stację benzynową tak by ogień nie przedostał się w te miejsca, podaje portal rmf24.pl.