Msza bez prezydenta Poznania. "Rozdział Kościoła i państwa"

Jacek Jaśkowiak nie wziął udziału w uroczystej mszy świętej w intencji Powstańców Wielkopolskich. - Jestem za rozdziałem Kościoła i państwa - wyjaśnia prezydent Poznania.

- Nie wiem z czego miałaby wynikać moja obecność. Jestem za rozdziałem Kościoła i państwa. Jeżeli chcę iść do kościoła, to nie po to, żeby manifestować swoją obecność i siedzieć w pierwszej ławce, żeby mogły pokazać mnie kamery telewizji polskiej - powiedział dziennikarzom prezydent Poznania.