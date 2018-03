MSZ Ukrainy chce złagodzenia sporu z Ukrainą. Jednocześnie mówi: nie odwrócimy się od Bandery

Pawło Klimkin uważa, że pogorszenie stosunków z Polską to sztucznie wywołany spór. Za konflikt spowodowany różnicami historycznymi mają odpowiadać politycy i media.

Dyplomata skrytykował nowelizację ustawy o IPN. Uważa, że to "jednostronne podejście do historii". - Jeśli polscy politycy będą nalegali na zakazanie na Ukrainie Stepana Bandery i UPA, to powinni zakazać u siebie Józefa Piłsudskiego z jego brutalną akcją pacyfikacji Ukraińców w Galicji oraz Armii Krajowej, której oddziały dokonywały krwawych akcji przeciwko ukraińskim wsiom - powiedział Klimkin.