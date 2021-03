MSZ apeluje. Chodzi o podróże zagraniczne

MSZ ostrzega przed czekającymi trudnościami

Apel MSZ pojawił się po informacji o zmianie zasad dotyczących kwarantanny po wjeździe do Polski. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od wtorku 30 marca. Podróżni, którzy przyjadą do Polski z krajów należących do strefy Schengen zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny dopiero po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem do kraju. Ci, którzy do Polski dotrą spoza strefy Schengen, będą musieli poddać się bezwzględnej kwarantannie.