MSWiA wysyła list do Zbigniewa Ziobry ws. sądów. "To całkowicie niestosowne"

W grudniu w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny. To moment, kiedy do Polski przyjadą delegacje z całego świata. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński ma z tego powodu dosyć nietypową prośbę do sądów na Śląsku i w Małopolsce. Jest reakcja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zieliński pisze pismo do sądów (East News)

Szczyt klimatyczny odbędzie się między 3 a 14 grudnia w Katowicach. Z tego powodu oraz ze względu na problemy kadrowe w policji wiceszef MSWiA skierował do sądów (poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości) dość nietypową prośbę - dowiedział się Onet. Zieliński w swoim piśmie prosi, by sądy na trzy tygodnie "do niezbędnego minimum" ograniczyły liczbę konwojów osób osadzonych w więzieniach i aresztach do sądów czy prokuratur. Ale to nie wszystko. Jak informuje portal, wiceminister chce również, by na terenie całego kraju ograniczyć wydawanie przepustek podopiecznym poprawczaków oraz schronisk.

Szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Piotr Kładoczny, nazywa tę prośbę "całkowicie niestosowną". Stwierdził, że to pokazuje, jak nisko Zieliński ceni sobie sędziów.

- Większość z nich mogłaby, jak sądzę, przeczytać owo pismo i stwierdzić, że nadal będzie orzekać zgodnie z sumieniem, a nie zgodnie z sugestiami władzy - podkreślił.

Jeden z sędziów anonimowo nazwał tę sytuację "duchem totalitaryzmu". Stwierdził, że minister, "aby mieć spokój czasowo zawiesi sobie prawa człowieka".

Decyzja o tym, że Polska zorganizuje szczyt klimatyczny w 2018 roku zapadła podczas ubiegłorocznej konferencji klimatycznej w Marrakeszu (Maroko). W czerwcu br. podczas konferencji ministra środowiska Jana Szyszko oraz sekretarz wykonawczej konwencji klimatycznej Patricii Espinosy ogłoszono, że miastem-gospodarzem szczytu będą Katowice.

W związku z konferencją stolicę Górnego Śląska może odwiedzić nawet 30 tys. osób, w tym głów państw, szefów rządów i ministrów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowych i biznesowych. Stronami Konwencji Klimatycznej ONZ jest 197 państw.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl