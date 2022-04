MSW Niemiec: prawicowi ekstremiści z pozwoleniem na broń jeżdżą do Ukrainy

Siekiera i nóż w bagażniku

Do końca marca policja federalna uniemożliwiła dwóm ekstremistom opuszczenie kraju. U jednego z nich w bagażu znaleziono siekierę i nóż. Drugiej osobie, której uniemożliwiono wyjazd z kraju, cofnięto pozwolenie na broń. Chociaż rząd federalny nie ma wiedzy o tym, czy osoby, które już opuściły kraj, uczestniczą również w walkach w Ukrainie, to są informacje o osobach, które zamierzają to zrobić.