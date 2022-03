Możliwy upadek Mariupola? Celem Rosji są głownie dzielnice mieszkalne

Według najnowszej analizy amerykańskiej ISW (Institute for the Study of War), Mariupol najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych tygodni może znaleźć się pod kontrolą wojsk rosyjskiego agresora. Rosyjska armia kontynuuje zbrodnicze ataki rakietowe, wymierzone głównie w ośrodki zamieszkałe przez ludność cywilną.