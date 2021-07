"Może jeszcze dziś". Rząd wprowadzi zmiany w szczepieniach

Obligatoryjne szczepienia na COVID? Mueller wspomniał o jednej grupie

- Na ten moment nie ma decyzji co do obowiązku szczepień. Lepsza jest edukacja, wzmacnianie pewnych bodźców pozytywnych. Możliwe, że staniemy przed trudną decyzją jesienią. Jeżeli będzie dużo zakażeń, czeka nas sektory lockdown, ale nie obejmie on osób zaszczepionych - mówił Piotr Mueller.